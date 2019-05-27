Suriye’de Esed rejimi tarafından evleri bombalanan, eşleri ya da akrabaları öldürülen Suriyeliler, Ürdün’ün Suriye sınırından yalnızca 13 kilometre uzakta kurulan Zaatari mülteci kampında yaşıyor.

2012 yılında kurulan ve 78 bin Suriyelinin yaşadığı Zaatari mülteci kampının yüzde 20'sini 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Tek umutları bir gün evlerine dönebilmek

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu kurak kampta, Suriyeliler 8'inci ramazan oruçlarını tutuyor.

Dera’dan ayrıldığında 13 yaşında olan Dania, ailesiyle Suriye’de geçirdiği ramazanı çok farklı hatırlıyor.

Dania o günleri, “Çok güzeldi çünkü ailemle birlikteydik ve birbirimizle büyükbabamın evinde tanıştık. Burada, ailemle babamın yanındayız ancak anne tarafından akrabalarım Suriye'de” sözleri ile ifade ediyor.

Dania Suriye’den geldikten sonra Zaateri mülteci kampında eğitimine devam etmiş, şimdi ise Sava The Children adlı bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışıyor.

Baba Zekeriya ise savaş sırasında evlerinin vurulduğunu söylüyor ve kamptaki barınaklarda yaşam koşullarının zor olduğunu anlatıyor.

Zekeriya, “Suriye’de evler daha soğuk çünkü taştan inşa edilmiştir. Burada gördükleriniz ise demirden yapılmış. Bizim Allah’tan başka gücümüz yok” ifadelerini kullanıyor.

Suriye’deki iç savaş aileleri her ne kadar birbirinden ayrılmış olsa da Zaateri kampında yaşayanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

2013 yılında eşini kanserden kaybettikten sonra 4 çocuğu ile birlikte Zaateri mülteci kampına gelen Üm İbrahim, “Suriye’ye geri dönmeyi umuyorum. Allah’a bütün ailemin bir araya gelmesi ve hepimizin Suriye’ye dönmesi için dua ediyorum“ diyor.

Evdeymiş gibi hissetmek için memleket yemekleri yaptıklarını söyleyen Üm İbrahim, “Orada (Suriye'de) ramazan ayında özel şeyler hissediyorduk ama burada farklı. Burada, yabancı gibi hissediyoruz çünkü evimizden çok uzaktayız” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: AP