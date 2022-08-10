Suriye genelinde en büyük insani krizin yaşandığı bölge olarak bilinen Rukban'a gelen içme suyu, Ürdün topraklarında yer alan ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) destekli Ürdünlü Daha İyi Bir Dünya Derneği tarafından sağlanıyor.

Bu yılın mayıs ayına kadar içme suyu hattından günlük olarak 700 metreküp içme suyu pompalanırken bu rakam mayıstan sonra 300 ve bazen de 150 metreküpe kadar düştü.

Suriye’de yaz mevsiminin en sıcak geçtiği bölgelerinden biri olan Rukban Kampı bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkıyor.

"Sadece içme suyu istiyoruz"

Kamp sakini Ebu Hüseyin Tedmüri, su almak için sivillerin girdiği sıraya işaret ederek, "Çocuklar ellerindeki galonlarla en az bir kilometre mesafeden geliyor. Her biri 10 litre su alıp evlerine götürüyor." şeklinde konuştu.

Tedmüri, su basıncı yetersiz ve çalışma saatleri kısa olduğu için sivillerin kamp ile su depoları arasında birden fazla gelip gitmek zorunda kaldığına işaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Kamp sakinlerinden Ebu Şadi, "Güneş ve aşırı sıcaklıklar bizi mahvetti. Su çok az. Çadırlardaki sıcaklık dayanılmaz. Banyo yapmayı veya elbiseleri yıkamayı istemiyoruz. İçme suyu, sadece içme suyu istiyoruz." dedi.

"Nitelikli ilaçlar, tıbbi ekipman ve malzeme yok"

11 bin sivilin yaşadığı Rukban Kampı’nda sadece ilk acil sağlık hizmetinin verildiği tek tıbbi noktada 3 hemşire çalışıyor.

Hemşire Usama Ebu Muyasser, "Nitelikli ilaçlar, tıbbi ekipman ve malzeme yok. Bebek maması yok. Destek veren bir taraf yok." bilgisini verdi.

Kötü beslenmeden ve sağlıklı olmayan içme suyundan kaynaklı hasta çocukların sayısının son aylarda artış gösterdiğini anlatan Muyaser, kamp sakinlerinin gıda, su, ilaç, tam teşekküllü sağlık ocağı ve yakıt olmak üzere tüm temel yaşam malzemelerine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Abdest alacağız, su bulamıyoruz"

Kalp, şeker ve tansiyon hastası 71 yaşındaki Ebu Bilal, 5 yıldır kampta yaşadığını, kampta genel durumunun kötü olduğunu ancak bu yıl yaşam şartlarının daha da kötüye gittiğini söyledi.

Gün boyu tozlu bir ortamda oynayan çocukların banyo yapamadıklarını ifade eden Bilal, "Bütün siviller çile çekiyor. Abdest alacağız. Su bulamıyoruz bazen. Çare teyemmüm. Mesafeye göre bir su varilin fiyatı en az 3 bin SL (13,5 lira). " dedi.

İlaç kıtlığından şikayet eden Bilal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastasıyım. Bazen bu kalp ilacını 15 gün bazen bir ay bulamam." ifadelerini kullandı.

SMDK ve SNHR'den Rukban Kampı için "yardım" çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 4 Ağustos'ta, ülkenin doğusunda Beşşar Esed rejimi güçlerince ablukada bulunan ve büyük su sıkıntısının yaşandığı Rukban kampı için acil yardım çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) kampa karşı sorumluluklarının yerine getirmesi çağrısı yapılmış, kamp sakinlerinden abluka altına alan Esed rejimine karşı sert bir tutum benimsemeleri istenmişti.

SNHR’nin açıklamasında ise özellikle sıcaklıkların arttığı temmuz ve ağustos aylarında kampa tahsis edilen içme suyunun yarı yarıya indirilmesinin çocuk, kadın ve kamp sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak bir adım olduğu belirtilmişti.