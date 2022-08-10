Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu ve gemideki 12 kişiyi gözaltına aldı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Sınır muhafızlarının düzenlediği operasyon sonucu gemide, 277 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemideki 12 kişinin de gözaltına alındığının bilgisini verdi.
Kahramani, geminin aidiyeti ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.
İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.
Etiketler: Basra Körfezi İran Akaryakıt
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