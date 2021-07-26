İran'ın farklı kentlerindeki serbest ticaret bölgeleri ve çevreyle ilgili projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı konuşmada çevresel sorunlara değindi.

Çevre ile ilgili sorunların çok yönlü olduğunu ve bunlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Çevre ile ilgili komşu ve bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapmalıyız. Bu doğrultuda uluslararası kamuoyunda önemli işler yapmalıyız. Su ve toprak konusunda siyasi ve pratik adımlar atılmalıdır." dedi.

"Urumiye kurusaydı bölgedeki yaşam yok olacaktı"

Ruhani, 8 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde Urumiye Gölü'nün ihya edilmesi için birçok adım attıklarını ve bunların çevreyi koruma noktasında en önemli icraatlar olduğunu dile getirdi.

Urumiye Gölü'nün yeniden canlandırılması için bütçe ayırmamaları ve yatırım yapmamaları halinde gölün tamamen kuruyacağına dikkati çeken Ruhani, şunların altını çizdi:

"Urumiye Gölü kurusaydı tuza dönüşecek ve bölgedeki yaşamı yok edecekti. Bu durumda toz ve tuz fırtınaları buraları olumsuz etkileyecek ve yaklaşık 15 milyon insan sorunla karşı karşıya kalacaktı."