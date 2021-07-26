İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinde İsrail askerleri, Lübnan'dan yüzerek deniz sınırından İsrail topraklarına geçmeye çalışan bir şüpheli gördü. Şüpheliyi fark eden İsrail ordusuna ait bir bot olay yerine geldi ve şüpheliyi sınırın yakınında gözaltına aldı." denildi.

Söz konusu şüphelinin uyruğu hakkında bilgi verilmezken, silahsız olduğu ve sorguya alındığı açıklandı.

Lübnan ve Ürdün sınırlarından bölgeye giriş çabası

Lübnan makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan ve Ürdün sınırları boyunca ülkeye giriş konusunda bir dizi çabalar yaşandığını duyurmuş ancak bu kişilerin çoğunun iş fırsatı arayan yabancılar olduğunu belirtmişti.