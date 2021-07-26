Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 28 Temmuz Çarşamba günü İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'nde devam eden ablukası ile Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da süren saldırıları ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların çektiği acıları tartışacağını" söyledi.

Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin son haftalarda işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki saldırı ve ihlallerine dikkati çeken Iştiyye, BMGK ile BM'ye "Filistin ile ilgili kararlarını uygulaması" çağrısında bulundu.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.