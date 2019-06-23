İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Hasan Ruhani, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.

Bölgesel ve küresel birçok sorunun ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin politikaları nedeniyle yaşandığını dile getiren Ruhani, tek taraflı politikaların dünyadaki en büyük sorunu oluşturduğunu belirtti.

Ruhani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına uyduklarını ancak yine de cezalandırıldıklarını savunarak, ABD'nin İran'a ilaç ve gıda ürünlerinde de yaptırım uyguladığını söyledi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak ise Ruhani, şöyle konuştu:

"İran'ın petrol kuleleri, yük gemileri ve yolcu uçakları eskiden ABD donanmasının saldırısına uğruyordu. Son olarak da İran hava sahasını ihlal eden ABD İHA'sı yapılan tüm uyarıları dikkate almayınca düşürüldü."

Ruhani, bölgenin hassas olduğunu ve Basra Körfezi ile Umman Denizi'ndeki su yollarının birçok bölge ülkesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Dünyadaki tüm bölgelerin olduğu gibi Basra Körfezi'nin de güvenliği o bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı. Tüm uluslararası kuruluşlardan ABD'nin saldırganlığına karşı uygun tepkiyi ortaya koymalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA