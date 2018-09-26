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Ruanda Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'ın "BM'de reform çağrısı"na destek

Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD New York'ta devam eden BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı BM'nin yapısı ve işleyişinde reform çağrısına destek verdi.

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Ruanda Cumhurbaşkanından Erdoğanın &quot;BMde reform çağrısı&quot;na destek

Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin, "Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor" dedi.

"Ana tema BM'yi tüm insanlara alakadar hissettirecek hale getirmek"

Kagame, ABD'nin New York kentinde devam eden BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, kendisinden önce kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.

Afrika Birliğinin BM'deki pozisyonunun diğer bölgesel kuruluşların olduğu gibi ağırlığı ve statüsüne göre olması gerektiğini belirten Kagame, bu yılki görüşmelerin ana temasının "BM'yi tüm insanları alakadar hissettirecek hale getirmek" olduğunu hatırlattı.

BM'nin tüm insanlığı temsiliyetinin gerçek anlamda çok katmanlılık sağlanarak gerçekleşebileceğini dile getiren Kagame, şunları kaydetti:

"Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor. Herkese eşit şekilde uymayan standartlar evrensel değildir. Sistemin temelindeki bu adaletsizliği gidermek, çok katmanlı bir iş birliğini yeniden canlandıracak ve uluslararası kuruluşların meşruiyetini yeniden sağlayacaktır."

Kaynak: AA 

Etiketler: Ruanda, paul kagame, cumhurbaşkanı erdoğan, BM
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