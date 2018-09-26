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İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale: 2 yaralı

İsrail'in, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

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İsrailden Gazze sınırındaki gösterilere müdahale: 2 yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu sınırında toplanan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Eşref el-Kudra, olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: israil, filistin, gazze
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