29 yaşındaki Rumen yerel sanatçı Tavy Pustiu, seyir halindeki araçta şarkı söylüyordu.

Sosyal medyada canlı yayındaydı. Aracı eşi kullanıyordu.

Sürücü hemzemin geçide girdi, yaklaşan treni fark etmedi. Hızla gelen tren, çarptığı aracı metrelerce sürükledi.

Rumen şarkıcı olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Romen polisi yaptığı açıklamada, kazaya, hemzemin geçitteki kural ihlalinin neden olduğunu belirtti.