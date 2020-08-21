Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Romen şarkıcının hayatını kaybettiği kaza anbean kameraya yansıdı
Romanya'da yerel bir şarkıcı, eşinin kullandığı araçta sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Hemzemin geçide giren araca tren çarptı, şarkıcı hayatını kaybetti. O dehşet anlarında bir hayranı kayıttaydı.
29 yaşındaki Rumen yerel sanatçı Tavy Pustiu, seyir halindeki araçta şarkı söylüyordu.
Sosyal medyada canlı yayındaydı. Aracı eşi kullanıyordu.
Sürücü hemzemin geçide girdi, yaklaşan treni fark etmedi. Hızla gelen tren, çarptığı aracı metrelerce sürükledi.
Rumen şarkıcı olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.
Romen polisi yaptığı açıklamada, kazaya, hemzemin geçitteki kural ihlalinin neden olduğunu belirtti.
Etiketler: tren romen şarkısı kazaSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:36
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