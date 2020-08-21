Kirli ittifakta olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35'lere olan ilgisinden rahatsız olan İsrail, Suudi Arabistan ve Çin arasındaki nükleer görüşmelerden de endişeli.

İsrail istihbaratına yakın bir haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin Suudi Arabistan ve Çin arasındaki nükleer enerji görüşmelerinden duyduğu endişeyi yazdı.

Site söz konusu rahatsızlığın İsrailli yetkililer tarafından Washington'daki muhataplarına bildirdiğini belirtti.

Siteye konuşan istihbarat kaynakları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki bir fabrikada uranyum zenginleştirmede kullanılan "sarı kek" bileşeninin bulunduğuna dair söylentileri dile getirdi.

Yetkililer, Pekin ile Riyad arasındaki bu işbirliğinin daha önce amerikan basınında yer alan haber ve uydu görüntülerinde de gündeme geldiğini hatırlattı.

Söz konusu Haber sitesi yetkililerin durumu "endişe verici" olarak nitelendirdiğini yazdı.