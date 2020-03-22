Hükümetten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden kişi, kansere yakalanmış 67 yaşındaki bir adamdı.

18 Mart'ta koronavirüs ile enfekte olduğu doğrulandı ve Güney Romanya'daki Craiova kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Romanya'da şimdiye kadar 367 koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.