Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Gosfendi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gosfandi'nin Karizha köyündeki polis karakoluna silahlarla saldırdığını belirtti.
Amani, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırı sar-i pulSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:23
Sıradaki Haber
İtalya koronavirüsle savaşının 1. ayında büyük kayıplar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz