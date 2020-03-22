Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Buol bölgesinin 90 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.