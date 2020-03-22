Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi (GFZ) Zagreb'in kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

GFZ daha sonra depremin büyüklüğünü 5,3 olarak revize etti.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.