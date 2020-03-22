Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi (GFZ) Zagreb'in kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
GFZ daha sonra depremin büyüklüğünü 5,3 olarak revize etti.
Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:14
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