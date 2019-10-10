Dünya
Romanya'da hükümet düştü10 Ekim 2019 Perşembe 17:34 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 17:59
Romanya'da Başbakan Viorica Dancila'nın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.
Romanya'da Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi, 4'e karşı 238 oyla kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya kazandı. Hükümetin düşmesi, toplumun hükümetin yetersizliğine verdiği tepkinin doğal sonucudur." dedi.
Ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu
Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.
Dancila, 10 Kasım'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sosyal Demokrat Parti'nin cumhurbaşkanı adayıydı.
Kaynak: AA
Etiketler: Viorica Dancila Romanya hükümet başbakan