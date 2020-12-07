Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya'da genel seçim: Tek başına iktidar çıkmadı
[Fotoğraf: Reuters]
Romanya'daki parlamento seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına iktidar olamadı. Cumhurbaşkanı Iohannis, koalisyon görüşmeleri için çağrı yaptı.
Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekillerinin yüzde 30,7'sini, senatörlerin de yüzde 30,4'ünü alarak yarışı birinci bitirdi.
Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise milletvekili oylarının yüzde 26,1'ini ve senatör oylarının yüzde 25'ini aldı.
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, PNL lideri Ludovic Orban'ı sağ partilerle koalisyon görüşmeleri için Cotroceni Sarayı'na davet etti.
Ülke genelinde 329 milletvekili ve 136 senatörün belirlendiği seçimde anketler tek parti iktidarına ihtimal vermiyordu.
Ülkede 2016'da yapılan milletvekili seçimine katılım yüzde 39'da kalmıştı.
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