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Romanya Başbakanı Dancila Türkiye'ye gelecek

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

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Romanya Başbakanı Dancila Türkiyeye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Romanya Başbakanı Dancila, bugün yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ankara'da gerçekleşecek ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak, somut iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecek.

Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Romanya ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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