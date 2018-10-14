Almanya'daki Bavyera eyalet seçimlerinden koalisyon çıktı

Almanya’nın en büyük ve en zengin eyaletlerinden biri olan Bavyera’da halk yerel meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Bavyera'deki eyalet seçimleri Almanya dışından da yakın takip ediliyor. Zira bu seçimlerin Başbakan Angela Merkel hükümeti için güvenoyu oylaması niteliğinde olduğu belirtiliyor.

CSU Meclis'teki oy çoğunluğunu kaybetti

Sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Merkel'in koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oyları, dört yıl aradan sonra 12 puan birden düştü. Aldığı yüzde 35,5 oy oranıyla Meclis'teki çoğunluğu kaybetti.

Bu sonucun 60 yıldır Bavyera’da iktidarda olan partinin 1950'den sonraki en kötü sonucu olduğu bildirildi. CSU, 2013 seçimlerinde oyların yüzde 47,7'sini almıştı.

Irkçı parti AFD ilk kez parlamentoda

İlk sonuçlara göre ırkçı parti AFD partisi yüzde 11 oyla ilk kez Bavyera parlamentosuna girdi. Yeşiller Partisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde, seçim sandık anket sonuçlarına göre Horst Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Sandık anket sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Yeşiller yüzde 18,5, Hür Demokrat Parti yüzde 5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 11 ve yerel bir parti olan Hür Seçmenler Partisi yüzde 11,5 oranında oy aldı.

İlk kez 6 parti eyalet meclisine girmeye hak kazandı. Aşırı sağcı AfD partisi de yüzde 11 oy alarak ilk kez meclise girmeyi başardı. SPD partisi de geçen seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti. Yeşiller Partisi ise geçen seçimlere göre oyunu yüzde 9,9 oranında artırdı.

Seçimlere katılımın yüzde 72,5 olduğu ve bunun 80'li yıllardan sonraki en yoğun katılım olduğu ifade edildi.

Tek başına iktidar olma ihtimalini kaybeden CSU'nun Yeşiller Partisi veya Hür Seçmenler ile koalisyon kurma ihtimalleri bulunuyor.

SPD ve Yeşiller partilerinden aday olan Türklerin seçilip seçilmediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA