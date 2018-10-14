Almanya'da gösteri uçağı seyircilerin arasına daldı

Almanya'da gösteri uçuşundan sonra piste inişi sırasında kontrolden çıkan uçak, seyircilerin bulunduğu bölümüne girdi.
Polis yetkilileri, Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde, yaşanan kazada Cesna tipi bir uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti.
Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı.
Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA, İHA