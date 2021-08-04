Ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi.

Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni.

Forbes’a göre Rihanna’nın sahibi olduğu kozmetik markası Fenty Beauty’nin parasal değeri ise 270 milyon dolara ulaştı.

Hayranları yeni şarkı istiyor

Rihanna, müzik sektöründen büyük ölçüde geri çekildi.

En son albümünü çıkaralı beş yıl oldu ve hayranlarının yeni şarkı yapması çağırısına rağmen büyük ölçüde müzik dışı sektörlere odaklandı.