Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: Independent
Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Forbes dergisi ünlü şarkıcı Rihanna'nın 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdiğini ve en zengin kadın müzisyen olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi.
Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni.
Forbes’a göre Rihanna’nın sahibi olduğu kozmetik markası Fenty Beauty’nin parasal değeri ise 270 milyon dolara ulaştı.
Hayranları yeni şarkı istiyor
Rihanna, müzik sektöründen büyük ölçüde geri çekildi.
En son albümünü çıkaralı beş yıl oldu ve hayranlarının yeni şarkı yapması çağırısına rağmen büyük ölçüde müzik dışı sektörlere odaklandı.
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