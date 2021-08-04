Etiyopya Sivil Toplum Kuruluşları Ajansı, faaliyetleri askıya alınan yardım kuruluşlarının Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Norveç Mülteci Konseyi ve El-Maktoume Vakfı olduğunu açıkladı.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren söz konusu yardım kuruluşlarının yasaları ihlal ettiğinin tespit edildiğinin ve bu nedenle faaliyetlerinin durdurulduğunun altı çizildi.

COVID-19 kural ihlali

MSF ve Norveç Mülteci Konseyinin, sosyal medya ve diğer platformlarda yanlış bilgi yaydığı ve Etiyopya hükümetince çalışma izni olmayan kişileri istihdam ettiği öne sürüldü.

MSF'nin yasa dışı olarak ülkeye uydu telefonları soktuğunun ve bunları kullandığının tespit edildiği belirtildi.

El-Maktoume Vakfının ise Eğitim Bakanlığının COVID-19 kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

Faaliyetleri dün askıya alınan üç kuruluşun uyarılara rağmen gerekli adımları atmadığı kaydedildi.