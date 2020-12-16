Almanya'nın ünlü bir market zinciri, Noel ve yeni yıl için hazırladığı reklam filminde koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işledi.

Türk çocuklarının oyun oynarken çıkardığı gürültüye kızan, merdivenlerden çocukların koşturarak inmesine tepki gösteren Bay Schmidt, kendisine ikram edilen Türk baklavasını da geri çeviriyor.

Türk komşularının jestiyle duygulanıyor

Gelen telefonla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen ve sarsılan adam, evine giriyor kapısına da, "Dikkat Korona! Uzak Durun" yazılı bir bildirim asıyor.

Bunu fark eden Türk çocukları ise durumu aileleri ile paylaşıyor.

Türk aile, yaşlı adam için bir tepsi hazırlayarak kapısına bırakıyor.

Kapıyı açan adam tepsiyi görünce duraksıyor. Merdivende bekleyen Türk çocukların, "Mutlu Noeller" sözleriyle duygusal anlar yaşıyor.

Reklam filmi, Türkçe olarak, "Dünyada en güzel şey dost edinmek" sözleriyle sona eriyor.