Kaduna Eyaleti Eğitim Bakanı Shehu Makarfi, salgınla mücadele kapsamında, bugünden itibaren eyaletteki tüm okulların kapalı kalacağını duyurdu.

Makarfi, Covid-19'un ikinci dalgasının özellikle 10-35 yaşlarındakileri etkilediğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını ifade etti.

Kano Valisi Abdullahi Ganduje de ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle eyaletteki tüm kamu ve özel okulların kapatılması talimatını verdi.

20 milyon aşı alınacak

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, salgının ikinci dalgasının ülkeyi tehdit etmeye başladığını belirtmişti.

Ehanire, hükümetin nisana kadar 20 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıklamıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 74 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1200 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 66 bin 314 kişi ise sağlığını kavuştu.