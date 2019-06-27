Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef almaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zaviye bölgesindeki 10 No'lu gözlem noktası, top ve havan atışlarıyla 2 kez vuruldu.

Esed rejimi ve İranlı terörist grupların gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de ateşkes ihlaliyle sivil katliamı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank ve ağır silahlarla güçlendirdiği 10 no'lu gözlem noktası saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası kısa süreli yangın çıkarken Hama'nın batı kırsalından yapılan saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

Çıkan yangın, askerler tarafından kısa sürede söndürüldü. Türk üs bölgesi yakınındaki Zaviye köyüne de havan ve roket isabet etti.

10 nolu gözlem noktasının bir kaç kilometre karşısında, Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor. Bu gruplar, nisan ayından bu yana 10 no'lu gözlem noktasını defalarca hedef aldı. Türkiye, bu saldırılara misliyle karşılık veriyor.

Kaynak: TRT Haber