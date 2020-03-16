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Refah Sınır Kapısı'nda koronavirüs önlemleri: 51 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 51 kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma ve tedbir amaçlı karantina uygulanıyor.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan 51 kişinin Marmara Okulunda hazırlanan özel mekanda 14 günlük karantina altına alındığını duyurdu.
Bezm, koronavirüsten korunma amacıyla karantinaya alınan 51 kişiye gerekli sağlık hizmetinin verileceğini aktardı.
Filistin'in Beytullahim ve Tulkerem bölgelerinde toplam 38 kişiye Kovid-19 tespiti konulurken, Gazze'de henüz böyle bir vaka teşhisinde bulunulmadı.
Etiketler: refah sınır kapısı kovid-19 koronavirüs karantina gazzeSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 02:12
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