Dünya
Rasulayn'daki akaryakıt istasyonunda yangın14 Kasım 2019 Perşembe 21:09 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 21:17
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: AA ]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın akaryakıt istasyonunun tamamına yayıldı.
Ceylanpınar ilçesine sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sınırı geçerek yangına müdahale etti.
İstasyondaki 10 tanker, 4 kamyon ve 2 otomobil ile akaryakıtın da zarar gördüğü yangın 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA