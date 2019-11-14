Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğünden Kaptan Kent Wegener, gazetecilere verdiği bilgide, saldırının sabah 07.38'de gerçekleştiğini belirterek, "Yapılan acil arama çağrısına 2 dakika içinde müdahale ettik. Ancak okula geldiğimizde 6 öğrenciyi yaralı bulduk" ifadelerini kullandı.

Yaşları 14 ila 16 arasında değişen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Wegener, biri 16 yaşında kız, diğeri de 14 yaşında erkek iki öğrencinin kurtarılamadığını belirtti.

Hastanede, biri ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor.

Saldırganın doğum günü

Wegner, okul güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde, zanlının sırt çantasından silahını çıkararak 5 kişiye ateş açtığını, daha sonra da silahı kendi kafasına doğrultarak intihar girişiminde bulunduğunu tespit ettiklerini anlattı.

İsmi açıklanmayan ve aynı okulda öğrenci olduğu belirtilen 16 yaşındaki erkek zanlı da diğer yaralı öğrencilerle hastaneye kaldırıldı. Ancak durumunun kritik.

Wegner, bugün saldırganın doğum günü olduğuna dikkati çekerek, annesi ve kız arkadaşının emniyette ifadelerinin alındığını söyledi.

Yetkililer, vatandaşlardan saldırıyla ilgili bilgi ve varsa ellerindeki görselleri paylaşmalarını isteyerek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA