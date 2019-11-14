Dünya
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı14 Kasım 2019 Perşembe 20:34 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 20:38
Türkiye’nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiliz Skynews televizyonunun haberine göre, İngiliz polisi 26 yaşındaki İngiliz DEAŞ militanını Heathrow Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı bugün Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini belirtmişti.
Kaynak: AA
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