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Rasulayn'da teröristlerin saldırısında 3 SMO askeri yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında SMO'ya mensup 3 asker yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn’ın güneyinde Huveyş En Nuyem cephe hattındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) noktasını akşam saatlerinde havan topu saldırısıyla hedef aldı.
3 SMO askerinin yaralandığı saldırıya karşılık verildi.
YPG/PKK, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güneyindeki işgal ettiği Tel Temir ve Ayn İsa’dan sık sık SMO’nın cephe hatlarına karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenliyor.
Terör örgütü bölgedeki bazı SMO mevzilerine sızma girişimlerinde de bulunuyor.
Etiketler: Terör örgütü PKK Suriye Milli OrdusuSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:17
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