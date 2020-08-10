Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde protesto gösterileri devam ediyor.

Polis şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde toplanmaya çalışan göstericileri dağıtırken, bazı bölgelerde Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı terörle mücadelede görev yapan özel kuvvetlerin protestoculara müdahale ettiği görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Göstericileri dağıtmak için ses ve gaz bombası kullanan polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Brest şehrinde bazı caddelerde izinsiz gösterileri dağıtmaya çalışan güvenlik güçlerine protestocuların işaret fişeği attığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AFP]

3 binin üzerinde kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı dün akşamki gösterilerde 3 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polisin müdahalesi esnasında çıkan olaylarda, 50’den fazla protestocu ile 39 polisin yaralandığı bildirilmişti.

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

Protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Belarus İçişleri Bakanlığı, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu.

Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti" denildi.

[Fotoğraf: Reuters]

'Organizatörler insanları yasa dışı olaylara teşvik ediyor'

İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de yaptığı açıklamada, Belarus ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyenlerin durumu bozmaya ve toplumu anlaşmazlığa yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Karayev, “Organizatörlerin insanları yasa dışı olaylara teşvik ederek sarf malzemesi gibi kullandığı çok açık. Çocukları kullanarak kirli oyunlarına alet ettiler” şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin pek çok defa vatandaşları uyardığını ve toplumu manipüle eden bilgi teknolojilerine karşı ihtiyatlı davranmalarını istediğini hatırlatan Karayev, bu uyarıların dinlenilmemesi nedeniyle hem izinsiz gösterilere katılanların ve hem de polisin acı çektiğini kaydetti.

Ülkedeki durumun istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karayev, “Bunun için yeterli gücümüz ve imkanımız var. Her türlü yasa ihlallerinin bastırılacağı ve faillerin sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.