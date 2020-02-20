Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından kamu hizmetleri yürütülüyor.

Harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan yapacağı gözlemlerden gizlenmek için terör örgütü PKK/YPG'nin yaptığı barakalar kaldırılmaya başlandı.

Rasulayn Yerel Meclisince belirlenen ve ilçe sakinlerinin görev aldığı çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardan örgüte ait barakalardan sökülen malzemeler başka işlerde kullanılmak için depolandı.

Türk askerinin yanı sıra Rasulayn yerel polisinin de görev yaptığı ilçede, esnaf ve vatandaşlar rahatça çarşıya çıkıp, ihtiyaçlarını gideriyor.

Şehrin park ve bahçelerinde de temizlik ve çevre düzenleme faaliyetleri devam ederken, çalışmalardan memnuniyet duyan Suriyeliler, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.