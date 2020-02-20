Hint kökenli Avustralyalıların katıldığı parti toplantısında, Jasvinder Sidhu’nun, Müslümanlar, Türkler, Lübnanlılar ve camiler hakkında sarf ettiği ırkçı sözler tepkiyle karşılandı.

Sidhu'nun gizli ses kayıtlarında, "Türkler ve Lübnanlılara devletin karşılıksız ev verdiği" şeklinde gerçek dışı ifadeler kullandığı duyuluyor. Devletin yardımlarına karşılık Türkler ve Lübnanlıların Avustralya toplumuna katkıda bulunmadığını iddia eden Sidhu, "Siz hiç orman yangınlarından etkilenen alanlarda yemek dağıtan Türk ya da Lübnanlılara ait kamyonet gördünüz mü?" ifadelerini kullanıyor.

Farklı kökenlerden 51 İslami kurumdan Sidhu’ya tepki

Sidhu'nun, Avustralya’daki Türk ve Müslüman kurumların yangınzedeler için yaptığı kan bağışı, camilerde toplanan maddi yardımlar, yemek ve kamyonlar dolusu ihtiyaç malzemesi dağıtımını politik çıkarları yüzünden görmezden geldiğini açıklayan 51 İslami kuruluş, siyasetçiye dava etmek için bir araya geldi.

Türk ve Müslümanlar haklarını aramak için davayı takip edecek

Türk İslam Merkezlerinin öncülüğündeki 51 kurum adına davayı üslenen avukat Abdullah Altıntop, yaptığı açıklamada, dava dosyasını yakın zamanda Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesine sunacaklarını söyledi.

Türk ve Müslümanların, haklarını kanunlar çerçevesinde aramak için toplandığını aktaran Altıntop, "Bunu Türk halkının bilmesini istiyoruz. Buradaki Türk ve Müslüman toplumu haklarını aramak için bu davayı sonuna kadar takip edecektir. Temennimiz, Avustralya mahkemelerinin adalet için bir karar vermesi, bunun için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu siyasetçinin sözlerinin ırkçı içerikli mi yoksa ifade özgürlüğüne mi girdiğine mahkemenin karar vereceğini vurgulayan Altıntop, mahkemeden, "İfadelerin Avustralya yasalarına aykırı olduğu" kararının çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

Irkçı söylemler Müslümanları endişelendirdi

Altıntop, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camilere 51 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 15 Mart 2019’daki terör saldırısının yıl dönümüne bir ay kala ortaya çıkan söylemlerin Müslümanları endişelendirdiğini kaydetti.

Öte yandan, Sidhu’nun söylemlerine karşı harekete geçen İşçi Partisinin bu siyasetçiyi disipline sevk etmesinin önemli olduğunu ancak toplumun kaygılarını gidermediğini hatırlatan Altıntop, "Bizim düşüncemiz Avustralya kanunları altında haklarımızı sonuna kadar korumak. Çünkü böyle söylemler sürekli olmaya başladı ve biz toplum olarak bunu artık mahkeme yoluyla durdurma çabasındayız." dedi.

"Söylemler, toplumlar arasında ayrımcılık yaratmaya yönelik"

Davanın açılması için Türk kuruluşları adına çalışmalarda bulunan Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi Başkanı Ekrem Özyürek, Sidhu’nun söylemleriyle toplum arasında ayrımcılık çıkartmaya çalıştığını belirtti.

Sidhu’nun çok kültürlülüğü destekleyen partisinin görüşleriyle de ters düştüğüne işaret eden Özyürek, tepkisini "Bugün Türkler olsun, Lübnanlılar olsun, Hindistanlılar olsun aralarında hiçbir şey yokken, sen toplumlar arası ayrılık yaratmaya çalışıyorsun." ifadeleriyle gösterdi.

Sarf edilen sözlerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Özyürek, "Türkler hakkında konuşacak olursam, buraya entegre olmak için elimizden geleni yapmaya çalışarak dilimizi, dinimizi, örfümüzü, adetlerimizi korumaya çalışıyoruz, aynı zamanda da buraya katkıda bulunuyoruz. Bunu yaparken de geldiğimiz yeri, geçmişimizi unutmak istemiyoruz. Kimliğimiz nedir unutmamaya ve unutturmamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu memlekette huzur içerisinde yaşamak istiyoruz

Toplum önderlerinin ve siyasetçilerin, Avustralya’daki faklı etnik kökenden gelen toplumları ülkenin başarısı için barış içinde tutma gayreti göstermesi gerektiğine değinen Özyürek, "Müslümanlar olarak, biz bu memlekette huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.

İşçi Partisinden disipline sevk ettiği Sidhu’ya gerekli cezayı vermesini isteyen Özyürek, "Partiden uzaklaştırılmasına kadar gidilmeli, gereken ceza kendisine verilmeli ve bu bence örnek teşkil etmeli. Bundan sonra da partide olsun, başka yerlerde olsun kişilerin bunları yapmaması gerektiğini ve Türklerin de Müslümanların da bu konuda artık susmayacağını bilmeleri gerekir." diye konuştu.

Sidhu’nun bu tür davalara bakan Victoria Hukuk ve İdare Mahkemesinde Irksal ve Dini Hoşgörü Yasası'nı ihlalden yargılanması bekleniyor.