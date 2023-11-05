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Dünya
AA 05.11.2023 15:12

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir ay içinde üçüncü defa yaptığı ziyaret kapsamında Ramallah'a gelerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Blinken'ın bugün yapacağı ziyarete karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, Filistin bayrakları ile "ABD masumların öldürülmesini durdur", "ABD soykırıma destek oluyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketiyle ilgili ABD'yi suçlayan Filistinliler, Blinken'ın resmini yaktı.

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam Salihi, Blinken'ın Ramallah'a hoş gelmediğini vurgulamak için bu gösteriyi düzenlediklerini, "Filistin halkının, Blinken ve ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi savaş suçlusu saydığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaşı devam ederken Blinken'ın buraya "kafa karıştırıcı mesajlar vermek için geldiğini" belirten Salihi, "Filistinliler, Gazze'deki halka karşı bu saldırının durmasından başka bir şey istemiyor." diye konuştu.

Salihi, Blinken'ın İsrail'e meşruiyet sağlamak için buraya geldiğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna ve Filistin politikasını değerlendiren Salihi, "ABD tam bir çifte standart uyguluyor. Biz başından beri ABD'nin buradaki işgale ortak olduğunu biliyoruz. ABD, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının önündeki engellerden biri." ifadelerini kullandı.

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki

Hristiyan din adamı da gösteride

Gösteriye cübbesiyle ve boynunda hacıyla katılan Hristiyan din adamı Abdallah, Filistin halkının bir kısmının Gazze'de olduğunu vurgulayarak "Biz Gazze'yiz, Gazze de bizdir. Savaşın ortağı ABD'nin buraya gelmesine karşı çıktığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Abdullah, Gazze'deki savaşın bir din savaşı olmadığının altını çizerek, "Halkımız zulüm görüyor. Bir işgal ve bu acımasız. Bu bir din çekişmesi değil, bu siyasi bir mücadele." değerlendirmesinde bulundu.

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki

Hristiyan dünyasına seslenen Papaz Abdullah, "Gazze sizin için bir mesajdır, bu mesajı almanız lazım. Gazze'de Hristiyan din adamları var, bizim adresimiz onlar. Onlar Hristiyan dünyasının tacı. Eğer Batı'da, dünyada barış ve istikrar istiyorsanız, Filistin meselesinin çözülmesi lazım. Halkımız öldürülüyor, halkımıza zulmediliyor." sözlerini sarf etti.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması
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