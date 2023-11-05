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Dünya
AA 05.11.2023 15:01

Hamas: İsrailli Bakan'ın açıklaması faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor

Hamas, abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun açıklamasını, "İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas: İsrailli Bakan'ın açıklaması faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan Eliyahu'ya tepki gösterdi.

Eliyahu'nun sözleriyle ilgili Kasım, "Bu açıklamalar, faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor ve Gazze'ye yönelik soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, bu açıklamaların ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'e verdiği tam destekten kaynaklandığına dikkati çekti.

"Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan geri adım attı
"Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan geri adım attı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası mahkemelere seslenilerek, bu Bakan'ın ve diğer İsrailli yetkililerin açıklamalarının ciddiye alınması ve Gazze'de işlenen soykırıma son verilmesi için gereken adımların atılması istendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, "katliam ve soykırım yapma konusunda katil teröristlere cesaret verdiği" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yayımlanan açıklamada da İsrail ordusunun, yavaş yavaş İsrailli Bakan'ın dediklerini yapmaya başladığı vurgulanarak "Tüm deliller, uyguladıkları suç ve soykırımın boyutunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu: Gazze'ye nükleer bomba atılmalı
İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu: Gazze'ye nükleer bomba atılmalı

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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