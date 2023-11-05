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Dünya
AA 05.11.2023 14:42

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli saldırılar nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor

İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine çok şiddetli hava ve topçu saldırısı düzenlemesi nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamıyor.

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli saldırılar nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedildi.

İsrail, Kudüs Hastanesi ve Filistin Kızılayı binasının yakınını vurdu
İsrail, Kudüs Hastanesi ve Filistin Kızılayı binasının yakınını vurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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