Queen'den sağlık çalışanları için 'We are the Champions'a yeni yorum
İngiliz rock grubu Queen ve şarkıcı Adam Lambert, sağlık çalışanları için "We are the Champions" şarkısını yeniden yorumladı.
Efsanevi rock grubu Queen, koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için "We are the Champions"ın sözlerini düzenledi.
Grubun gitaristi Brian May ve bateristi Roger Taylor, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evlerinde birbirlerinden ayrı kayıt yaptı. Şarkıcı Adam Lambert ise, ABD Los Angeles'taki evinden şarkıyı seslendirdi.
"Siz şampiyonsunuz"
Şarkının "biz şampiyonuz" sözleri, "siz şampiyonsunuz" olarak değiştirildi. Sağlık çalışanları için hazırlanan yeni yorumunun sözleri...
"Siz şampiyonsunuz, arkadaşlarım
Ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceksiniz
Siz şampiyonsunuz
Siz şampiyonsunuz
Kaybedenlere zaman yok
Çünkü siz şampiyonsunuz
Dünyanın…"
Şarkının geliri, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na verilecek.
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