Efsanevi rock grubu Queen, koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için "We are the Champions"ın sözlerini düzenledi.

Grubun gitaristi Brian May ve bateristi Roger Taylor, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evlerinde birbirlerinden ayrı kayıt yaptı. Şarkıcı Adam Lambert ise, ABD Los Angeles'taki evinden şarkıyı seslendirdi.

"Siz şampiyonsunuz"

Şarkının "biz şampiyonuz" sözleri, "siz şampiyonsunuz" olarak değiştirildi. Sağlık çalışanları için hazırlanan yeni yorumunun sözleri...

"Siz şampiyonsunuz, arkadaşlarım

Ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceksiniz

Siz şampiyonsunuz

Siz şampiyonsunuz

Kaybedenlere zaman yok

Çünkü siz şampiyonsunuz

Dünyanın…"

Şarkının geliri, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na verilecek.