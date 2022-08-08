Firmanın operasyonlardan sorumlu birimi, Sydney ve Melbourne'deki havalimanlarında en az 100 gönüllünün çalışmasını talep etti.

Söz konusu görevin, bagaj indirme-yükleme ve havalimanında bagaj transferini kapsadığı duyuruldu.

İdarecilerden, söz konusu işi haftanın 3 ya da 5 günü boyunca, 4 ve 6 saatlik vardiyalarla yapmaları istendi.

Qantas'ın operasyon birimi sorumlusu Colin Hughes, BBC'ye yaptığı açıklamada, COVID-19 ve grip salgınlarıyla birlikte devam eden iş gücü temini problemlerinin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Şirketin sözcüsü ise, operasyonel performanslarının müşterilerin beklentisini karşılamadığını belirterek, performansı artırmak için gerekeni yapacaklarına dikkat çekti.

Sözcü, daha önceki yoğunluk dönemlerinde 200 civarından ofis personelinin buna benzer operasyonlara katıldığını söyledi.