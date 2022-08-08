Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Esad er-Rifai ve Subhi Ebu Şukayr isimli Filistinli tutuklu gençlerin evlerini yıkmak üzere Cenin kentinin Rummana köyüne baskın yaptı.
Bu sırada baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginlik çıktı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.
İsrail güçlerinini iş makineleriyle evlerini yıktığı 19 yaşındaki Rifai ve 20 yaşındaki Ebu Şukayr, 5 Mayıs 2022'de 3 İsrailliyi öldürmek ve 4'ünü yaralamakla suçluyor.
İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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