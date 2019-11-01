Qantas mühendislik müdürü Chris Snook, "Uçakta bir çatlak tespit edilmesi uçuş güvenliğini doğrudan etkilemeyebilir. Ancak hiçbir uçağı tamamen güvenli olduğuna inanmadan operasyona almayız" dedi.

Boeing, çatlakların kanatların gövdeyle bütünleşmesini sağlayan bölgede tespit edildiğini duyurdu.

ABD'deki havayolu yetkilileri 30 bin seferden daha fazla uçuş gerçekleştirmiş tüm 737NG modellerinin incelenmesini istemişti.

Qantas filolarındaki hiçbir 737 NG'nin 30 binden fazla uçmadığını, çatlak tespit ettikleri uçağın ise 27 binden az sefer yaptığını açıkladı.

Şirket elindeki 33 uçağı da cuma gününe kadar inceleyeceğini belirtti.

ABD'li havayolu şirketi Southwest Airlines da 737 NG modelinde çatlak tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AFP