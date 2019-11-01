Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan askeri temizlik harekatı başlatıldı.

"İsyancıları yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek"

Ordu Sözcüsü Binbaşı Leon Richard Kasonga yaptığı açıklamada, "Ordu silahlı grupları tamamen ortadan kaldırmak için büyük çaplı operasyon başlattı ve tüm silahlı grupları, isyancıları yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek" dedi.

Komşu ülkeler Burundi, Tanzanya, Ruanda ve Uganda'dan gelecek hiçbir askeri ve lojistik desteğin kabul edilmeyeceğini kaydeden Kasonga, operasyonlarda sadece KDC ordu güçlerinin yer alacağını söz konusu ülkelerin "ülke topraklarına girmeden" sadece istihbarat paylaşımlarını kabul edeceklerini ifade etti.

Kasonga ayrıca operasyonda KDC'deki görev süresi aralık ayında dolacak Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) askerlerinin de yer almayacağını aktardı.

Bölgede 120 silahlı grup bulunuyor

Ordunun ana hedefinin 2014'ten beri sivilleri katleden silahlı grup ADF isyancıları olduğuna dikkati çeken Kasonga, sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre ADF'nin bugüne kadar bölgedeki 3 bine yakın sivili öldürdüğünü anımsattı.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre ülkenin doğusunda 120'den fazla silahlı grup bulunuyor.

Doğal kaynak mücadelesi

KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Kaynak: AA