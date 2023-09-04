Putin'den Soçi'deki zirvede "yerli para birimi" vurgusu: Kararlılığımızı sunduk

Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Putin, yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılık vurgusu yaparak, "Dolar ve euro'yu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Yerli para birimi kullanma konusunda kararlılığımızı sunduk. Dolar ve euro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz.https://t.co/pS7by4whq1 pic.twitter.com/vY9YkDW8L7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2023

"20 binden fazla Rus uzman Türkiye'de gece gündüz çalışıyor"

"Türkiye'deki ilk nükleer santrali başarılı bir şekilde başlattığımızı umuyoruz." ifadesini kullanan Putin, 20 binden fazla Rus uzmanın Türkiye'de "gece gündüz" çalıştığını belirtti.

Rusya'nın her zaman Türkiye için doğal gaz konusunda sorumlu olacağının altını çizen Rus lider, bu alanda Türkiye'nin en büyük partneri olacaklarını söyledi.

Vladimir Putin, "(Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var" diye konuştu.

Tahıl koridoru gündemi: Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı

Tarım alanında fiyatların daha dengeli seviyeye gelmesini istediklerini belirten Putin, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı" diyen Putin, "Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz" ifadesini kullandı.

[Tahıl koridoru]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Gerçek ihtiyaç sahiplerine tahıl gitmediği için endişeliyiz. Yüzde 70’ten fazla tahıl zengin ülkelere gitti. Biz tabii ki tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz.https://t.co/pS7by4vJAt pic.twitter.com/ijv64IzEf6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2023

Vladimir Putin, "Bizim tahılımızın önce Türkiye'de işlenmesi, ondan sonra ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyoruz. Tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesi lazım." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya ilişkileri

Putin, Ukrayna ile ilişkilerine dair ise, "Erdoğan'ın ara buluculuğu sayesinde birçok proje gerçekleşti. Öyle de devam ederdi fakat Ukrayna, verdiği sözlerin birçoğunu ihlal etti." ifadesini kullandı.