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Dünya
TRT Haber, AA 04.09.2023 15:44

Putin'den Soçi'deki zirvede "yerli para birimi" vurgusu: Kararlılığımızı sunduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve euro'yu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." dedi.

Putin'den Soçi'deki zirvede "yerli para birimi" vurgusu: Kararlılığımızı sunduk
[Fotograf: AA]

Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Putin, yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılık vurgusu yaparak, "Dolar ve euro'yu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." dedi.


"20 binden fazla Rus uzman Türkiye'de gece gündüz çalışıyor"

"Türkiye'deki ilk nükleer santrali başarılı bir şekilde başlattığımızı umuyoruz." ifadesini kullanan Putin, 20 binden fazla Rus uzmanın Türkiye'de "gece gündüz" çalıştığını belirtti.

Rusya'nın her zaman Türkiye için doğal gaz konusunda sorumlu olacağının altını çizen Rus lider, bu alanda Türkiye'nin en büyük partneri olacaklarını söyledi.

Vladimir Putin, "(Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var" diye konuştu.

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Tahıl koridoru gündemi: Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı

Tarım alanında fiyatların daha dengeli seviyeye gelmesini istediklerini belirten Putin, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı" diyen Putin, "Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz" ifadesini kullandı.


Vladimir Putin, "Bizim tahılımızın önce Türkiye'de işlenmesi, ondan sonra ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyoruz. Tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesi lazım." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya ilişkileri

Putin, Ukrayna ile ilişkilerine dair ise, "Erdoğan'ın ara buluculuğu sayesinde birçok proje gerçekleşti. Öyle de devam ederdi fakat Ukrayna, verdiği sözlerin birçoğunu ihlal etti." ifadesini kullandı.

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