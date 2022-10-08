Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde sabah saatlerinde patlama yaşandı.

Rusya'dan önlemleri artırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzaladı.

"Elektrik ve doğal gaz sağlayan tesislerde önlemleri artırın"

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğal gaz boru hattını korumaya yönelik önlemler artırılmasına yönelik kararname imzaladı." denildi.

Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin artırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği bilgisi verildi.