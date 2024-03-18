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Dünya
AA 18.03.2024 11:51

Putin yeniden devlet başkanı oldu

Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Vladimir Putin, kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanlığı seçimini kazandı

Putin yeniden devlet başkanı oldu
[Fotograf: AFP]

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