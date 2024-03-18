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Dünya
AA 18.03.2024 11:35

Fransa yeniden savaş alanına döndü: Karakola molotof saldırısı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında 18 yaşındaki motosikletli gencin 14 Mart'taki kovalamaca sırasında polis aracıyla çarpışarak hayatını kaybetmesi, şiddet olaylarına neden oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polisin kovaladığı Wanyss isimli gencin yaşamını yitirmesi, memleketi Courneuve'da protesto edildi.

Paris'in Courneuve banliyösünde bir grup genç, havai fişekler ve molotofkokteylleriyle polis karakolunu hedef aldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde karakol çevresinin yer yer ateşe verilmesi dikkati çekiyor.

Olaylarla ilgili 6'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan, France 2 kanalının Wanyss'in ölümüne yol açan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayımlaması tepkileri artırdı.

Kamera kayıtlarında yanlış yola sapan polis aracının, başka bir ekipten kaçmaya çalışan Wanyss'in motosikletiyle çarpıştığı görülüyor.

14 Mart'ta Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de motosiklet sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu iki kişinin bulunduğu motosiklet, başka ekip aracıyla çarpışmıştı.

Polis yetkilileri, 18 yaşındaki sürücü Wanyss'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletteki diğer kişinin bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Genç Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, yaklaşık 10 kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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