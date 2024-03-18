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Dünya
AA 18.03.2024 11:12

İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, bu sabah Beytullahim kenti yakınlarındaki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Aralarında İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da varılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Ravza Ebu Acemiye'nin bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, baskın sırasında arama yaptığı evlerde eşyalara da zarar verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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