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Dünya
İHA 18.03.2024 11:08

İzlanda Meteoroloji Ofisi: Lavın akışı yavaşladı

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu başlayan lav akışının yavaşladığını, denize ulaşma ihtimali görmediklerini duyurdu.

İzlanda Meteoroloji Ofisi: Lavın akışı yavaşladı

IMO’dan yapılan açıklamada, “Güneydeki lav sınırı Sudurstrandarvegur otoyolundan 250 metreden daha az uzaklıktadır. Bu öğleden sonra, lavın ilerleme hızı saatte 12 metre civarında olmuştur ki bu da bugün erken saatlerde ölçülenden oldukça düşük bir hızdır. Hızın değişmemesi halinde lavlar yaklaşık 20 saat içinde Sudurstrandarvegur’e ulaşacaktır. Lavın denize ulaşması için 350 metre daha yol kat etmesi gerekecektir. Lav denize ulaşırsa, lavın hızlı soğuması nedeniyle tehlikeye neden olabilir. İlk başta piroklastisite ve başta hidroklorik asit (HCI) olmak üzere gaz oluşumundan kaynaklanan tehlike söz konusu olacaktır. Lavların denizle temas ettiği noktadan itibaren yaklaşık 500 metrelik bir yarıçap içinde koşullar hayati tehlike arz edecektir. Mesafe arttıkça risk azalmakta ve 3 kilometreden daha uzak bir mesafede ihmal edilebilir düzeye inmektedir” denildi.

 

"Denize ulaşma ihtimali düşük ama dikkatli olunmalı"

IMO, söz konusu ihtimalin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu vurgulayarak, “Lavın denize ulaşma ihtimalinin düşük olduğu düşünülmektedir. Lavın öğleden sonraki ilerleme hızına (saatte 12 metre) göre bu yaklaşık iki gün sürecektir. Püskürme devam ederken, bu senaryoya hazırlıklı olmak yine de önemlidir, çünkü daha sonra ortaya çıkabilecek koşullar etkilenen bölgedeki kişiler için hayati tehlike arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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