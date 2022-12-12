Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü mutabakatların uygulanmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında elde edilen üçlü mutabakatların uygulanmasını görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.
Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli üçlü mutabakatlarının uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususların ele alındığı kaydedildi.
Güney Kafkasya'da ekonomik ve lojistik ilişkilerin yeniden sağlanma planlarını da konuşan Putin ve Aliyev'in, gelecekte yapacakları temasları da müzakere ettiği aktarıldı.
Etiketler: Vladimir Putin İlham Aliyev Rusya Azerbaycan Ermenistan
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