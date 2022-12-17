Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, Ukrayna’daki savaşta görev yapan birliklerin müşterek karargahını ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki savaşta yer alan askeri birliklerin yönetildiği müşterek karargahta çalışma yaptığı duyuruldu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna’da “özel askeri operasyon”a katılan askeri birliklerin müşterek karargahını ziyaret etti.
Putin’in ortak karargahta dün (cuma günü) gün boyunca çalıştığı belirtilen açıklamada, “Devlet Başkanı Putin, karargahın çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyonun ilerleyişi hakkındaki raporu dinledi, toplantı yaptı ve ayrıca komutanlarla görüşmeler gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya Ukrayna
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