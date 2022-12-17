BM'den yapılan açıklamada, Mali'nin Timbuktu şehrinde görev yapan BM görevlilerine yönelik saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda, BM görevlisi 2 kişi öldü, 4'ü de yaralandı. Mali güvenlik güçlerinden 1 kişi de hayatını kaybetti.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Mali'de yaşanan güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.

Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" olarak kabul ediliyor.