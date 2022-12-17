Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'deki saldırıda BM Barış Gücü mensubu 2 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Mali'de görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'na bağlı 2 kişi, BM görevlilerine yönelik saldırıda hayatını kaybetti.
BM'den yapılan açıklamada, Mali'nin Timbuktu şehrinde görev yapan BM görevlilerine yönelik saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırıda, BM görevlisi 2 kişi öldü, 4'ü de yaralandı. Mali güvenlik güçlerinden 1 kişi de hayatını kaybetti.
BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Mali'de yaşanan güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.
Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" olarak kabul ediliyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Mali Afrika
Sıradaki Haber
Güney Sudan'da çatışma: 5 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz